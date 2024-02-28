صدمة قبل أشهر من انطلاقها.. سرقة الخطط الأمنية الخاصة بأولمبياد باريس من القطار

تعرّضت حقيبة بها جهاز كمبيوتر ووحدتَا ذاكرة خاصتان، وتحتوي على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس المقرر الصيف المقبل، للسرقة من قطار في محطة "غار دو نور" في العاصمة الفرنسية.
وقالت الشرطة إن الحقيبة تعود إلى مهندس من مجلس بلدية مدينة باريس، مؤكدةً صحة تقرير نشره تلفزيون "بي إف إم"، وبسبب تأخر قطاره، قرّر المهندس تغييره بآخر وعندها اكتشف السرقة.
وقال وفق "الفرنسية"، إن جهاز الكمبيوتر الخاص به ووحدتَي الذاكرة "يو إس بي" تحتوي على بيانات حسّاسة، ولاسيما خطط الشرطة البلدية لتأمين سلامة الألعاب الأولمبية.
وتجري شرطة النقل الإقليمية تحقيقاً في الحادثة، التي تعد صادمة قبل أشهر قليلة من انطلاق الأولمبياد.
وسينتشر 2000 عنصر من الشرطة البلدية خلال الألعاب، ومن المتوقع أن يكون نحو 35 ألفاً من قوات الأمن في الخدمة يومياً خلال هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ينطلق في 26 يوليو المقبل.