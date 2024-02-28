صدمة قبل أشهر من انطلاقها.. سرقة الخطط الأمنية الخاصة بأولمبياد باريس من القطار

وسينتشر 2000 عنصر من الشرطة البلدية خلال الألعاب، ومن المتوقع أن يكون نحو 35 ألفاً من قوات الأمن في الخدمة يومياً خلال هذا الحدث الرياضي الكبير الذي ينطلق في 26 يوليو المقبل.