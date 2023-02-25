تقرير عالمي يكشف: الطقس يتصدّر كلمات البحث على "جوجل" في معظم الدول العربية

نظراً لأهمية الطقس في حياتنا اليومية، وتحكمه في جوانب حياتنا وأنشطتنا كافة، أصبحت حالة الطقس ضمن قائمة الاهتمامات اليومية لمستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي والعالم، حتى احتل الطقس مراتب عليا في ترتيب الكلمات الأكثر بحثاً على جوجل، وهذا ما كشفته وكالة الاستشارات الدولية "داتا ريبورتال" (Datareportal) أخيراً في تقريرها السنوي حول مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل خلال عام 2022.