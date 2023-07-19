لتسهيل مشاهدة كأس العالم للسيدات.. البرازيل تُغيّر ساعات العمل لمواطنيها

ووفق "الألمانية" جاء في مرسوم: "في الأيام التي تقام فيها المباريات في الساعة (7:30) صباحًا ستبدأ ساعات العمل في الساعة 11 صباحًا بتوقيت برازيليا".. "وفي الأيام التي ستقام فيها المباريات الساعة (8:00) صباحًا؛ ستبدأ ساعات العمل الساعة (12:00) ظهرًا بتوقيت برازيليا".