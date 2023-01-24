دول خليجية مشمولة بتساقط الثلوج اعتباراً من ليل الإثنين.. تفاصيل

وبحسب آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لدينا في "طقس العرب"، يُتوقع أن تتساقط الثلوج على قمم المرتفعات الجبلية العالية من سلطنة عُمان، متمثلة بجبل شمس اعتباراً من الليلة حتى الخميس، ودولة الإمارات متمثلة بجبل جيس اعتباراً من الخميس، مع درجات حرارة تكون حول أو أقل من الصفر المئوي.