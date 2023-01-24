دول خليجية مشمولة بتساقط الثلوج اعتباراً من ليل الإثنين.. تفاصيل

أفاد مُختصون في "مركز طقس العرب الإقليمي"، بأن عدداً من دول الخليج سيتأثر خلال الأيام المقبلة بامتدادٍ لمنخفضٍ جوي مصحوبٍ بكتلة هوائية باردة تعمل خفض درجات الحرارة بشكلٍ لافتٍ وكبير.
وبحسب آخر مخرجات أنظمة المحاكاة الحاسوبية لدينا في "طقس العرب"، يُتوقع أن تتساقط الثلوج على قمم المرتفعات الجبلية العالية من سلطنة عُمان، متمثلة بجبل شمس اعتباراً من الليلة حتى الخميس، ودولة الإمارات متمثلة بجبل جيس اعتباراً من الخميس، مع درجات حرارة تكون حول أو أقل من الصفر المئوي.
فيما يُتوقع أن تشهد أجزاءٌ واسعة من الإمارات وعُمان وقطر والبحرين والأجزاء الشرقية من المملكة العربية السعودية هطول أمطارٍ متفاوتة الغزارة.