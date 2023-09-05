فيديو رجل يمنع لصّين من سرقة أدواته.. شاهد كيف حاولا الانتقام منه

كشف فيديو مروّع عن اللحظة التي تصدّى فيها نجار بريطاني لاثنين من اللصوص حاولا سرقة أدواته، وعندما فشلا بسبب شجاعته وبسالته، انتقما منه بمحاولة دهسه بسيارتهما قبل الفرار.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث ظهر الخميس الماضي 31 أغسطس، في حديقة منزل "بول دافي" (39 عامًا)، في منطقة أسكيرن بمدينة دونكاستر، في مقاطعة جنوب يوركشاير.
ويظهر الفيديو حديقة منزل "دافي"، حيث أوقف سيارة فان بيضاء، وقد وضع فيها جزءًا من أدوات النجارة، بينما بقي جزء آخر خارجها، وبجوارها سيارة أخرى فان زرقاء، وفجأة توقفت سيارة سيتروين حمراء خارج أمام المنزل، وقفز منها رجلان يرتديان ملابس رياضية، وبسرعة حاول الرجلان سرقة أدوات النجارة من الحديقة.
فأسرع "دافي" بالخروج من داخل المنزل، ومطاردة اللصّين، مما تسبب في قيامهما بإسقاط بعض المعدات، وهنا رفع "دافي" لوحًا خشبيًا، وانهال به على اللصّين وسيارتهما، قبل أن ينكسر اللوح على ظهر أحد الرجلين، ويضربه لصّ بمصباح السيارة الحمراء المكسور، ليسرع "دافي" ويأتي بلوح آخر، فيما أسرع اللصان بركوب السيارة للهرب، لكنهما عادا بسيارتهما إلى الخلف، فضربا بوابة الحديقة، وحاولا صدم النجار، الذي ابتعد عن الطريق، ليصدما سيارته الزرقاء قبل أن يلوذا بالفرار.
ونقلت الصحيفة عن "دافي"، قوله: "عندما رأيت السيارة الحمراء، اعتقدت في البداية أنه سائق توصيل، لكن بدأت أتنبه لما يفعلانه، ولهذا طاردتهما".
وقال "دافي": "بعض الناس يقولون إن الأمر لا يستحق كل هذا العناء، وأنه لا ينبغي لي أن أطاردهم، ولكن مهنة النجارة هي التي أكسب بها رزقي، وكان عليّ حماية أدواتي"، وأضاف: "شعرت أنه يجب عليّ أن أتولى الأمور بنفسي؛ لأنها جريمة سرقة، ورغم ذلك يعرف اللصوص أنهم يمكنهم الإفلات من العقاب".
وأبلغ "دافي" الشرطة، وقال إنه شعر بالإحباط، فبعد مرور أكثر من 24 ساعة على الهجوم، لم يتلقّ أي اتصال من الشرطة، وكل ما حصل عليه هو رقم إفادته لهم.
ونقلت الصحيفة عن "دافي" أن أكثر ما أزعجه هو محاولة دهسه، وقال: لديّ ابن عمره أربع سنوات، وهو يرافقني دائمًا وأنا أعمل، وأتخيل ما كان يمكن أن يحدث له، لو كان بجواري في تلك اللحظة.