فيديو رجل يمنع لصّين من سرقة أدواته.. شاهد كيف حاولا الانتقام منه

فأسرع "دافي" بالخروج من داخل المنزل، ومطاردة اللصّين، مما تسبب في قيامهما بإسقاط بعض المعدات، وهنا رفع "دافي" لوحًا خشبيًا، وانهال به على اللصّين وسيارتهما، قبل أن ينكسر اللوح على ظهر أحد الرجلين، ويضربه لصّ بمصباح السيارة الحمراء المكسور، ليسرع "دافي" ويأتي بلوح آخر، فيما أسرع اللصان بركوب السيارة للهرب، لكنهما عادا بسيارتهما إلى الخلف، فضربا بوابة الحديقة، وحاولا صدم النجار، الذي ابتعد عن الطريق، ليصدما سيارته الزرقاء قبل أن يلوذا بالفرار.