لفتة إنسانية.. "رونالدو" يتضامن مع متضرري زلزال المغرب ويدعم الناجين

كشفت صحيفة "Marca" عن تضامن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، والمنتخب البرتغالي، مع متضرري الشعب المغربي إثر الزلزال المدمر الذي تعرضت له البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن النجم البرتغالي استقبل المتضررين من زلزال المغرب، في فندقه الخاص "Pestana CR7 Marrakech"، المتواجد على مشارف مراكش بالمغرب؛ ليكون بمثابة ملجأ لهم.
وأفادت بأن فندق رونالدو أصبح ملجأ للناجين الذين لا مأوى لهم من الزلزال الكبير الذي وقع يوم الجمعة.
وذكرت تقارير صحفية أيضًا أن بعض متضرري الزلزال بالمغرب صرحوا بأنهم استُقبِلوا في فندق كريستيانو رونالدو، وأنهم حصلوا على غرف بالفعل بعد أن ناموا في الشارع بعد وقوع الزلزال، كما نشر رونالدو رسالة خاصة لمتضرري الزلزال عبر الإنستغرام" قائلًا: "أقدّم تعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي تعرضت له المغرب، وأرسل حبي وصلاتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب".