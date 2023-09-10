لفتة إنسانية.. "رونالدو" يتضامن مع متضرري زلزال المغرب ويدعم الناجين

وذكرت تقارير صحفية أيضًا أن بعض متضرري الزلزال بالمغرب صرحوا بأنهم استُقبِلوا في فندق كريستيانو رونالدو، وأنهم حصلوا على غرف بالفعل بعد أن ناموا في الشارع بعد وقوع الزلزال، كما نشر رونالدو رسالة خاصة لمتضرري الزلزال عبر الإنستغرام" قائلًا: "أقدّم تعازي لأسر وأصدقاء جميع الذين فقدوا أرواحهم في الزلزال الذي تعرضت له المغرب، وأرسل حبي وصلاتي للجميع في المغرب في هذا الوقت العصيب".