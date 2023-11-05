لمدة يومين.. خلاف بين رجل وزوجته يعطل حركة الملاحة في مطار هامبورغ بألمانيا

بقيت حركة الملاحة في مطار هامبورغ في ألمانيا معطلة، اليوم "الأحد"؛ بسبب عملية احتجاز رهائن على المدرج، نفّذها رجل اختطف ابنته في إطار نزاع عائلي.
وذكرت صحيفة "بيلد"، أن رجلًا يحمل جنسية تركية طلب السماح له بالسفر إلى تركيا مع ابنته الصغيرة البالغة أربع سنوات؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهتها بيّنت الشرطة عبر منصة "إكس" أن المفاوضات مستمرّة مع الرجل المسلّح البالغ 35 عامًا، بعد نحو "15" ساعة من اقتحامه المطار بسيارته برفقة ابنته، وتمركزه فيها عند أسفل طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.
وأوضحت أن الدافع خلاف حول حضانة طفلة بين الأب والأم.
من ناحيتها قالت الناطقة باسم الشرطة "ساندرا ليفغرون" لمحطة "إن دي آر" التلفزيونية العامة: "نعتقد إن وضع الطفلة جيد جسديًّا، وهذا ما يمكننا ملاحظته وما تبيّن لنا من المحادثات الهاتفية مع مرتكب الواقعة. يمكننا سماع الطفلة في الخلفية".
وأضافت: "نحن نتحدث مرة أخرى" مع الوالد "ونحاول التوصل إلى حل سلمي".
واستقدمت الشرطة متخصّصين نفسانيين وفرق مفاوضين إلى الموقع، بالإضافة إلى وحدات تدخل.
واقتحم الرجل مدرج المطار، مساء أمس، بعد تحطيمه حاجزًا عند مدخله، وأطلق النار مرتين في الهواء، وألقى زجاجتين حارقتين.