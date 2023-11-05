لمدة يومين.. خلاف بين رجل وزوجته يعطل حركة الملاحة في مطار هامبورغ بألمانيا

من جهتها بيّنت الشرطة عبر منصة "إكس" أن المفاوضات مستمرّة مع الرجل المسلّح البالغ 35 عامًا، بعد نحو "15" ساعة من اقتحامه المطار بسيارته برفقة ابنته، وتمركزه فيها عند أسفل طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.