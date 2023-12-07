مساجد تاريخية وكنائس ومتاحف وقصر "قبر جد الرسول".. "إسرائيل" تدمر "تراث غزة الأثري"

كنيسة القديس برفيريو التي يُطلق عليها أيضًا اسم "كنيسة المقبرة"، حيث تحيط بها مقبرة مسيحية، وهي من أقدم الكنائس في العالم، وتُعرف محليًا باسم "كنيسة الروم الأرثوذكس"، ويعود تاريخ بناء الكنيسة التي تقع في حي الزيتون بغزة، إلى عام 425 للميلاد، قبل أن يتم تجديدها عام 1856.