روسيا تشنّ هجومًا بـ100 صاروخ على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى

تعرّضت العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى، اليوم "الثلاثاء"، لقصف روسي هو الأول منذ منتصف أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الروسية من منطقة خيرسون في جنوب البلاد، وفي خضمّ انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.