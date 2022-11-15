روسيا تشنّ هجومًا بـ100 صاروخ على العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى

تعرّضت العاصمة الأوكرانية ومدن أخرى، اليوم "الثلاثاء"، لقصف روسي هو الأول منذ منتصف أكتوبر "تشرين الأول" الماضي، بعد أيام قليلة من انسحاب القوات الروسية من منطقة خيرسون في جنوب البلاد، وفي خضمّ انعقاد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.
وانطلقت صفارات الإنذار في كل أنحاء أوكرانيا قبيل الساعة 15,30 "13,30 ت غ"، وبعد دقائق سُمع دويّ انفجارات في كييف ولفيف "غرب" وخاركيف "شمال شرق"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّنت السلطات الأوكرانية أن الكهرباء انقطعت في العديد من المناطق، عقب الضربات الجوية.
من جهته أوضح سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت أكثر من 100 صاروخ على أوكرانيا.