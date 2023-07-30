الإعصار "دوكسوري".. تضرر أكثر من 880 ألفًا من سكان فوجان الصينية

وأفاد مقر مقاطعة فوجيان لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف -وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)- أمس بأنه تم إجلاء 354400 شخص ونقل 146200 شخص إلى مناطق آمنة حتى صباح السبت؛ في حين تضرر أكثر من 6333 هكتارًا من الأراضي الزراعية بالمقاطعة؛ منها أكثر من 151 هكتارا تعرضت محاصيلها لدمار تام، وانهار إجمالي 44 منزلًا؛ فيما تعرض 178 منزلًا لأضرار كبيرة؛ مما خلّف خسائر اقتصادية مباشرة تبلغ 428 مليون يوان (حوالى 59.99 مليون دولار أمريكي).