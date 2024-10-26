الوقوف على ساق واحدة.. دراسة: اختبار منزلي بسيط لتعرف قوة جسمك

وأظهرت الدراسة، التي شملت 40 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا (مع استبعاد الأفراد البدناء والأشخاص الذين يعانون من حالات تؤثر على توازنهم)، أن متوسط قدرة الشخص البالغ من العمر 50 عامًا على التوازن على ساق واحدة تصل إلى 9 ثوان؛ بينما يحقق نظيره البالغ من العمر 80 عامًا 3 ثوانٍ فقط، ونُشرت الدراسة في مجلة المكتبة العامة للعلوم.