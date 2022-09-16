حول العالم في صورة: ما سر الحشود والصفوف الطويلة في لندن؟

وكان الناس قد اصطفوا في طوابير طوال الأيام القليلة الماضية لإلقاء النظرة الأخيرة على النعش تعبيراً عن احترامهم للملكة، ومن المتوقع زيارة مئات الآلاف من الأشخاص النعش الملكي خلال الأيام المقبلة حتى يوم الاثنين 19 سبتمبر، الموعد الرسمي المحدد لمراسم الجنازة.