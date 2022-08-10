تطورات لقاح جدري القرد وإدارة الدواء الأمريكية تسمح بحقن للأطفال

وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيانها: إن ذلك سيزيد من العدد الإجمالي للجرعات المتاحة للاستخدام بما يصل إلى خمسة أضعاف، إلا أنه ستظل هناك حاجة إلى جرعتين من اللقاح الذي يعطى بفارق أربعة أسابيع باستخدام الطريقة بالحقن داخل الأدمة.