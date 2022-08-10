تطورات لقاح جدري القرد وإدارة الدواء الأمريكية تسمح بحقن للأطفال

سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بحقن لقاح جدري القردة بطريقة جديدة لتكون داخل الجلد لدى البالغين، أي بين طبقات الجلد، وليس تحتها؛ في محاولة لتعزيز إمدادات منخفضة من اللقاحات.
وتسعى هذه الآلية إلى حقن اللقاح في الطبقة العليا من الجلد وليس أسفل الجلد؛ بحيث تتيح للأشخاص الحصول على حماية متساوية بخمس الجرعة فقط.
وقالت إدارة الغذاء والدواء في بيانها: إن ذلك سيزيد من العدد الإجمالي للجرعات المتاحة للاستخدام بما يصل إلى خمسة أضعاف، إلا أنه ستظل هناك حاجة إلى جرعتين من اللقاح الذي يعطى بفارق أربعة أسابيع باستخدام الطريقة بالحقن داخل الأدمة.
وأشارت الإدارة في البيان إلى السماح باستخدام اللقاح للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين تم تحديدهم على أنهم معرضون لخطر الإصابة بعدوى جدري القرود عن طريق الحقن تحت الجلد.
كما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للأطفال بتلقي اللقاح إذا كانوا معرضين لخطر الإصابة بعدوى جدري القرود.
وقال الدكتور بيتر ماركس، رئيس قسم اللقاحات في إدارة الغذاء والدواء: إن هناك زيادة في حالات التعرض المحتملة بين الأطفال.