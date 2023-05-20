لم تدخل قنوات السلخ.. "جنون غير نمطي لبقرة" يجلب قلقًا في أمريكا!

ويمثّل الشكلُ التقليدي من مرض جنون البقر خطرًا أكبر على البشر، وهذه المرة السابعة التي يكتشف مرض جنون البقر في الولايات المتحدة خلال السنوات العشرين الماضية، وكلّها، ما عدا واحدة، كانت غير نمطية، وفق المسؤولين؛ وفق "سكاي نيوز عربية".