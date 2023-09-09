"مشهد مُبكٍ" وبقيت وحدها.. مغربية يخطف "الزلزال الكبير" زوجها وأبناءها الـ4

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي سجلت مساء أمس الجمعة، وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز وسط المغرب، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة؛ وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة العاشرة صباح السبت 9 سبتمبر.