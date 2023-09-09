"مشهد مُبكٍ" وبقيت وحدها.. مغربية يخطف "الزلزال الكبير" زوجها وأبناءها الـ4
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثرًا لأم مغربية فقَدت زوجها وأبناءها الأربعة جراء الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة أمس الجمعة.
وقالت الأم، في تصريح للقناة الأولى المحلية المغربية، إنها "فقدت كل ما تملك وأعز ما لديها، وبقيت وحدها بعدما توفي زوجها وأبناؤها الأربعة" (ولدان وبنتان).
وبحسب "روسيا اليوم"، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، التي سجلت مساء أمس الجمعة، وحدد مركزها بجماعة إيغيل بإقليم الحوز وسط المغرب، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة؛ وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة العاشرة صباح السبت 9 سبتمبر.
وتواصل القوات المسلحة الملكية المغربية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية بكل العمالات والأقاليم المعنية، تجنيدها وتسخيرها لجميع الوسائل والإمكانيات؛ من أجل التدخل وتقديم المساعدات اللازمة، وتقييم الأضرار.