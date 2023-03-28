العلاج يجب أن يبدأ مبكرًا.. دراسة بريطانية: السمنة قد تورث للبنات من أمهاتهن

وأكدت الباحثة ريبيكا موون من مركز علم الأوبئة بالجامعة، والمشاركة في الدراسة أن "النتائج تشير إلى أن مناهج التعامل مع وزن الجسم وتركيبته يجب أن تبدأ في وقت مبكر جدًا من الحياة، خاصة عند الفتيات المولودات لأمهات يعانين من السمنة وزيادة الوزن".