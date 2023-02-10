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شاهد.. دموع وفرح أب سوري بخروج ابنته من تحت الأنقاض بعد ثلاثة أيام
في مقطع مؤثر تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل ووسط تكبيرات المنقذين له
تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم فيديو مؤثر لأب سوري يخرج محتضناً ابنته بعد ثلاثة أيام والدموع تنهمر من عينيه وسط تكبيرات المنقذين له.
وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، أكثر من 30 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مرشحة للارتفاع، بينما مع مرور أكثر من ثلاثة أيام تقل نسبة العثور على ناجين من جراء سقوط المنازل خاصة في سوريا.
وتواصل السعودية إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين إرسال المساعدات عبر الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ تجسيداً للدور الإنساني النبيل للمملكة العربية السعودية.