شاهد.. دموع وفرح أب سوري بخروج ابنته من تحت الأنقاض بعد ثلاثة أيام

وخلّف الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين الماضي، أكثر من 30 ألف قتيل في البلدين، في حصيلة مرشحة للارتفاع، بينما مع مرور أكثر من ثلاثة أيام تقل نسبة العثور على ناجين من جراء سقوط المنازل خاصة في سوريا.