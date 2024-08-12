بالصور: البشر والحيوانات يعانون.. حرائق مرعبة تجتاح اليونان وتهدد نصف البلاد

ويكافح رجال الإطفاء والدفاع المدني الحرائق الضخمة بكل ما في وسعهم، إلا أن الحرائق استعصت عليهم في ظل أجواء حارة وجافة تواجهها البلد الأوروبي، فيما تنشط سرعة الرياح، وتعمل على اتساع رقعة الحرائق.