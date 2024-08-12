بالصور: البشر والحيوانات يعانون.. حرائق مرعبة تجتاح اليونان وتهدد نصف البلاد

اندلعت حرائق هائلة في اليونان ما اضطر السلطات في البلد الأوروبي إلى إصدار أوامر إخلاء مدينة ماراثون التاريخية، وبلدات عدة في ضواحي شمال شرق العاصمة أثينا.
واتسعت رقعة الحرائق مقتربة بسرعة هائلة من العاصمة اليونانية أثينا، الأمر الذي أجبر آلاف السكان على الفرار خوفًا على حياتهم من النيران المستعرة.
ويكافح رجال الإطفاء والدفاع المدني الحرائق الضخمة بكل ما في وسعهم، إلا أن الحرائق استعصت عليهم في ظل أجواء حارة وجافة تواجهها البلد الأوروبي، فيما تنشط سرعة الرياح، وتعمل على اتساع رقعة الحرائق.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أن أربع دول ستوفد رجال إطفاء إلى اليونان بعدما طلبت أثينا المساعدة لمكافحة الحريق المستعر.
وتهدد الحرائق نصف اليونان، إذ تواجه 50 % من مساحة البلاد مخاطر كبيرة باندلاع الحرائق حتى 15 أغسطس في ظل الأجواء الحارة، وفقًا لتحذيرات وزير الدفاع المدني اليوناني.
وأظهرت الصور مشاهد مرعبة لاشتعال النيران في المساحات الخضراء والمنازل، وارتفاع أعمدة الدخان لعنان السماء، فيما يواجه البشر والحيوانات خطر الاحتراق والاختناق.