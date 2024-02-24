"قارب الأحلام".. الصين تعلن عن إنشاء جيل جديد من المركبات الفضائية

وأضاف البرنامج، في بيان على موقع المؤسسة على الإنترنت: أنّه سيتمّ تقديم السلسلة الجديدة من المركبات الفضائية، في نسختين، مركبات فضائية للمهام المدارية وأجهزة فضائية للبرنامج القمري الصيني.