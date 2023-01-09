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زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا

وقع على عمق 95.2 كم.. ولم تعلن السلطات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية
زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا
سبق
سبق

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الاثنين، بأن زلزالاً بقوة 7.6 ريختر، ضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا، وفقًا لسبوتنيك.

وحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال على عمق 95.2 كم، ولم يتم الإبلاغ حتى اللحظة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جراء الزلزال.

وفي نوفمبر 2022، ضرب زلزال بقوة 5.6 ريختر جزيرة جاوا الإندونيسية، وأسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزء من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادي.

ويسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويًا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزءٌ من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادي.

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