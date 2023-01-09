زلزال بقوة 7.6 ريختر يضرب سواحل جزر تانيمبار في إندونيسيا

ويسجل علماء الزلازل في هذه المنطقة بين 6 إلى 7 آلاف هزة أرضية، سنويًا؛ بقوة أعلى من 4 درجات على مقياس ريختر.وتقع إندونيسيا في منطقة، تعد الأكثر نشاطًا للزلازل على كوكب الأرض، وهي جزءٌ من الحزام الناري (صدع تكتوني قوي)، حول المحيط الهادي.