حرائق الغابات تجتاح اليونان وتهدّد السكان وسط ارتفاع قياسي للحرارة

وسط تحذيرات من موجة حر ستكون الأطول منذ سنة 1987، تجتاح الحرائق عشرات آلاف الهكتارات في اليونان وتقترب من المناطق السكنية.
وحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن موجة الحر الحالية في اليونان هي الأطول منذ عام 1987، عندما استمرت الموجة الحارة 12 يوماً.
وأصدرت السلطات اليونانية، وفق "روسيا اليوم"، تعليمات وإرشادات للمواطنين للحماية من درجات الحرارة المرتفعة.
وقررت إغلاق جميع المواقع الأثرية في البلاد، بما في ذلك الأكروبوليس الشهير، بسبب الحرارة الشديدة من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 5:30 مساءً.
وتواصل فرق الإطفاء اليونانية، مكافحة الحرائق التي اندلعت الإثنين في غابات شرق العاصمة أثينا بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد.
وأصدرت السلطات اليونانية أوامر إخلاء لما لا يقل عن 6 تجمعات ساحلية مع اقتراب حريقيْن هائليْن من بلدات المنتجعات الصيفية وهبوب رياح تصل سرعتها إلى 70 كيلومتراً في الساعة، واستعانت بالجيش والشرطة والمتطوعين لإجلاء السكان العالقين في منازلهم.