شاهَدَها بعينَيْه.. "معجزة غزة" تُنجي فلسطينيًّا وعائلته من القصف الإسرائيلي.. وهذا سرها القرآني

وفي الرسالة التي نشرها الناشط الفلسطيني أدهم أبو سلمية على حسابه في منصة "إكس" قال: "صديقي أرسل لي هذه الرسالة قبل قليل بعد وقت قصير من قصف العدو الصهيوني المجرم لمنزله. بفضل الله نجا هو وعائلته من موت محقق.. لكن شاهدوا الإيمان والثقة بالله.. يذكر هنا ابنه (مصعب) الذي وُلد بعد سنوات من الانتظار، وُلد قبل شهر خلال الحرب على غزة".