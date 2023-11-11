فيديو "المرأة والخيول" الخطر.. شاهد ما فعله حصان مندفع بمشهورة مواقع التواصل في تركيا

ولم تشر الصحيفة إلى ما حدث للمرأة من إصابات؛ لكن المثير هو التعليقات القاسية التي وصفت ما فعلته هذه المرأة "بالغبي والخطير"، يقول أحد المعلقين: "يحدث هذا عندما تتخيل أنك شخصية هامة وكبيرة لدرجة أنك يمكن أن تمشي وسط الخيول المندفعة وتكون بخير"، وكتب معلق آخر: "هذه المرأة تشاهد الكثير من الأفلام"؛ في إشارة إلى تقليد لقطات خطرة في الأفلام، وقال معلق ثالث: "يا إلهي، انظروا إلى وجهها عندما صدمها الحصان".