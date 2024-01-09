إصابة 21 شخصًا في انفجار بولاية تكساس الأمريكية

قالت خدمات الطوارئ في مدينة فورت وورث في ولاية تكساس الأمريكية إن ما لا يقل عن 21 شخصًا أصيبوا الاثنين، في انفجار تسرب للغاز على ما يبدو في فندق ساندمان بوسط مدينة فورت وورث بولاية تكساس.
ولم يُقتل أحد في الانفجار وتُجري السلطات تحقيقًا في الأسباب.
وأظهرت لقطات مصورة من مكان الحادث أنقاضًا في أحد شوارع فورت وورث بين مبنيين ومسعفين في مكان الحادث.
وأفادت خدمات الطوارئ بأن أحد المصابين حالته حرجة، واثنان في حالة خطيرة، والباقي إصاباتهم طفيفة.
وقالت إدارة شرطة فورت وورث على منصة إكس: "نعمل حاليًا على حادث كبير. يرجى تجنب منطقة وسط المدينة"؛ مضيفة أنها ستقدم المزيد من المعلومات لاحقًا.
وقال كريج تروغاسيك، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في فورت وورث: إن المستجيبين الأوائل أنقذوا العديد من الأشخاص المحاصرين في قبو الفندق.
وأوضح أن من بين المصابين الـ21، هناك شخص واحد في حالة حرجة؛ بينما أصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة ولكنها لا تهدد حياتهم. أما الآخرون فقد أصيبوا بجروح طفيفة.
وقال إن 26 غرفة فندقية شغلها الضيوف. وأضاف أن أعمال البناء كانت جارية في المبنى في ذلك الوقت؛ لكن لم يتضح بعدُ ما إذا كان لذلك أي دور في الانفجار.