الحرارة الشديدة قد تكلّف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار سنويًّا

وما زالت التحذيرات من الحرارة المفرطة سارية في أجزاء من ولاية كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا؛ حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة فوق 100 درجة فهرنهايت. وتم نشر إنذارات حرارية في مقاطعات عديدة في نيو مكسيكو وتكساس وفلوريدا، ولا يستثنى الشمال الشرقي من هذه الحرارة؛ حيث تم تسجيل درجة حرارة قياسية جديدة بلغت 91 درجة فهرنهايت في حديقة سنترال بارك في وقت سابق من هذا الشهر. كل ذلك يأتي في وقت تسجل فيه أرقامًا قياسية عالمية للحرارة.