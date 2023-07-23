الحرارة الشديدة قد تكلّف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار سنويًّا

الحرارة الشديدة قد تكلّف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار سنويًّا
كل ركن من أركان الولايات المتحدة شَهِدَ هذا الشهر درجات حرارة شديدة، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة في الغرب والجنوب الغربي على الأقل حتى نهاية الشهر.
من ناحية أخرى فالطرقات عُرضة بشكل خاص للتشوه والتشقق في درجات الحرارة المرتفعة. وفي وقت سابق من شهر يونيو، حدث ما يقرب من عشر حالات تضرر أو تشقق للطرقات بسبب الحرارة المستمرة في منطقة هيوستن.
كما تُعتبر الحرارة المفرطة السببَ الرئيسي المتعلق بالطقس الذي يؤدي للوفاة في الولايات المتحدة بمتوسط يُقَدّر بـ702 حالة وفاة سنويًّا بحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. حيث تشكل درجات الحرارة التي تهدد الحياة مصدر قلق حقيقي للنظام الصحي، ويقدر تقرير حديث أن الحرارة الشديدة لهذا الصيف ستؤدي إلى مليار دولار من التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية في الولايات المتحدة.
وفي حين أن السلامة العامة تشكل مصدر قلق كبير؛ إلا أن هناك تأثيرات اقتصادية متزايدة على الرعاية الصحية والبنية التحتية والنقل وغيرها من المجالات، ومن المقدر أن يكلف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار سنويًّا.
وما زالت التحذيرات من الحرارة المفرطة سارية في أجزاء من ولاية كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا؛ حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة فوق 100 درجة فهرنهايت. وتم نشر إنذارات حرارية في مقاطعات عديدة في نيو مكسيكو وتكساس وفلوريدا، ولا يستثنى الشمال الشرقي من هذه الحرارة؛ حيث تم تسجيل درجة حرارة قياسية جديدة بلغت 91 درجة فهرنهايت في حديقة سنترال بارك في وقت سابق من هذا الشهر. كل ذلك يأتي في وقت تسجل فيه أرقامًا قياسية عالمية للحرارة.
وبالإضافة إلى الأولوية القصوى والقلق -تأثير الحرارة الشديدة على سلامة ورفاهية الجمهور- تتكبد الشركات والبلديات أيضًا خسائر وأضرارًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.