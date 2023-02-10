مقتل شاب بالرصاص قرب ساحة تايمز سكوير في قلب نيويورك

قُتل شاب بالرصاص، مساء الخميس، في نيويورك، قرب ساحة تايمز سكوير، أحد أهم المواقع في المدينة الكبرى، حيث يُمنع مبدئياً حمل السلاح أثناء التجوّل، على ما أعلنت الشرطة.