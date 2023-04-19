الكويت.. بنوك تجمّد حسابات الوافدين في هذه الحالة

فضلًا على ذلك، يتم تجميد طلبات الاقتراض، ولو كان العميل حصل قبل انتهاء بطاقته المدنية على موافقة مبدئية من البنك على تمويله، كونه مستوفيًا لشروط الاقتراض.

ويشمل تقييد التمويل في هذا الخصوص القروض المباشرة، وكذلك تمويلات البطاقات الائتمانية التي تخوّل العميل الحصول على تمويل شهري مثل السحب من بطاقات "فيزا" و"ماستر كارد".