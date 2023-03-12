بسندات حكومية.. مسؤول ياباني يقترح تمويل سياسة زيادة المواليد لمواجهة معدلات الانخفاض

وقال سيكو، الذي يشغل حاليًا منصب الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بمجلس الشيوخ، وفق "سكاي نيوز عربية": إن هناك حاجة لإجراء مناقشة حول ما إذا كان سيتم تمويل السياسة بالسندات الحكومية أو الضرائب أو خطة التأمين أو مجموعة من الموارد المختلفة؛ لكنه أضاف أن تمويلًا من خلال إصدار سندات حكومية "يجب أن يكون مسموحًا به".