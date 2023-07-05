بعد إحالة الضابط إلى المحكمة العسكرية.. شاهد الجريمة التي هزت الشارع المصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو عملية الدهس المروعة في مدينة "مدينتي" المصرية، والتي تسببت في مقتل امرأة وإصابة زوجها وأبنائهما الثلاثة، وإحالة ضابط الجيش المتهم إلى المحاكمة العسكرية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، يظهر في الفيديو رجل يمشي؛ فيما تتواجد سيارة مقابلة تسير إلى الخلف، وفي لحظة مفاجئة تُغَير السيارة مسارها لتتجه إلى الأمام وتصدم الرجل. وفيما بعد تظهر امرأة وعدد من الأطفال وهم يتوجهون إلى مكان الحادث ليقوم بعدها سائق السيارة بالقيادة إلى الخلف ومن ثم إلى الأمام؛ فيما يبدو أنه محاولة دهس متعمدة.
وتَسبب الحادث في مقتل سيدة وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثة (11 و10 و7 سنوات).
وكان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، قد أكد أمس "الثلاثاء"؛ حبس ضابط الجيش المتهم بالواقعة.
وقال "عبدالحافظ" عبر "فيسبوك": "إنه في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة؛ تم تحرير المحضر رقم "22/ 23" بتاريخ 1/ 7/ 2023 جنح عسكرية، قسم شرطة التجمع الأول، عن الواقعة".
وبيّن أن النيابة العسكرية تُحَقق حاليًا في القضية التي قُيّدت "جنايات عسكرية"، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه"، وتَقرر حبسه احتياطيًّا على ذمة القضية، وتجري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.
وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.