بعد إحالة الضابط إلى المحكمة العسكرية.. شاهد الجريمة التي هزت الشارع المصري

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يظهر في الفيديو رجل يمشي؛ فيما تتواجد سيارة مقابلة تسير إلى الخلف، وفي لحظة مفاجئة تُغَير السيارة مسارها لتتجه إلى الأمام وتصدم الرجل. وفيما بعد تظهر امرأة وعدد من الأطفال وهم يتوجهون إلى مكان الحادث ليقوم بعدها سائق السيارة بالقيادة إلى الخلف ومن ثم إلى الأمام؛ فيما يبدو أنه محاولة دهس متعمدة.