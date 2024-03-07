أعدما بدم بارد وتركا يتحللان.. شاهد: الاحتلال يغتال أبًا وابنه في غزة

وفي ديسمبر الماضي، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى إجراء تحقيق دولي في "إعدامات ميدانية" اتهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذها في القطاع، مؤكدًا تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.