أعدما بدم بارد وتركا يتحللان.. شاهد: الاحتلال يغتال أبًا وابنه في غزة

وثق مقطع فيديو مشهدًا قاسيًا لجثتي أب وابنه متحللتين وملقتين في ساحة مدرسة في مدينة خان يونس في قطاع غزة، بعد أن أعدمهما جنود الاحتلال الإسرائيلي.
وفي المقطع الذي نشره الصحفي الفلسطيني حسن إصليح، نشاهد الجثتين الملقتين في العراء، واللذان تعرف عليهما أحد شهود العيان من ملابسهما التي دلت على إعدامهما برصاص الجيش الإسرائيلي.
وفي ديسمبر الماضي، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى إجراء تحقيق دولي في "إعدامات ميدانية" اتهم الجيش الإسرائيلي بتنفيذها في القطاع، مؤكدًا تسجيل ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق تلقيها تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية "قتلت بعد إجراءات موجزة" 11 فلسطينيًا أعزل فيما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة.
يُشار إلى ارتفاع أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30 ألفًا و800، والمصابين إلى 72 ألفًا و298 منذ بدء الاحتلال عملياته العسكرية البربرية في القطاع، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.