في شارع هادئ بمدينة بريطانية.. شاهد نهاية السرعة الجنونية
في شارع هادئ بمدينة برادفورد البريطانية، التقطت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام سيارة "بي. إم. دبليو" بصفّ من المنازل، بسبب السرعة الجنونية؛ وذلك قبل أن يفر راكبَا السيارة من مكان الحادث.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم الاثنين الماضي، وتمكن مالك المنزل المتضرر من الحادث "بارتوش برزيويزليكوفسكي" من التقاط الحادث بكاميرا المراقبة الخاصة بمنزله.
وفي الفيديو، يمكن سماع صوت محرك السيارة القوي وهو يزمجر، قبل رؤية سيارة سوداء تقترب من المنعطف بمعدل سرعة مرتفع للغاية وتفقد السيطرة.
وقد اصطدمت السيارة بالسياجٍ أمام المنازل، وانقلبت عدة مرات؛ مما أدى إلى تطاير الحطام في الهواء، قبل أن تستقر على جانبها الأيمن في الفناء الأمامي لمنزل برزيفيزليكوفسكي.
وقد نجا راكبا السيارة مع انفتاح الوسائد الهوائية.
وظهرت السيارة وقد تصاعد منها الدخان وأصوات أنين؛ بينما يخرج منها شخص بملابس سوداء، ويغادر المكان مبتعدًا.
وعلى الفور تجمّع الجيران حول الحطام، وسألت امرأة راكب السيارة: "هل أنت بخير؟"، وفي تلك اللحظة عاد الراكب الأول وسار في الاتجاه المعاكس وهو يعرج، بينما كان الراكب الثاني يخرج ويغادر المكان.
وأكد متحدث باسم شرطة غرب يوركشاير، أنهم يبحثون عن الراكبيْن اللذيْن فرّا من موقع الحادث.