في شارع هادئ بمدينة بريطانية.. شاهد نهاية السرعة الجنونية

وعلى الفور تجمّع الجيران حول الحطام، وسألت امرأة راكب السيارة: "هل أنت بخير؟"، وفي تلك اللحظة عاد الراكب الأول وسار في الاتجاه المعاكس وهو يعرج، بينما كان الراكب الثاني يخرج ويغادر المكان.