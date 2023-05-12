الشرطة الألمانية تقبض على ٢٨ شخصاً بتهمة الاعتداء على طلاب مسلمين في برلين

قبضت الشرطة الألمانية على مجموعة من الشباب الألمانيين بتهمة التهجم على طلاب مسلمين كانوا يقومون برحلة تخييم في برلين، ويخضع هؤلاء الأشخاص للتحقيقات حالياً.
ووفقاً للتقارير الألمانية، تعرَّض الطلاب المسلمون للاعتداء العنصري، ما دفعهم لإنهاء رحلتهم خوفاً من تعرُّضهم للإيذاء من قِبل المهاجمين.
وتمّ استدعاء الشرطة بعد محاولة المهاجمين اقتحام المخيم خلال الليل، وتهديد الطلاب بالضرب على الأبواب والنوافذ، مما دفع الطلاب إلى العودة لمنازلهم تحت إشراف الشرطة.
وأدانت وزارة التعليم في برلين، الهجوم العنصري في بيان صحفي، وأكّدت ضرورة مساعدة الطلاب المسلمين وضمان عدم تعرُّضهم للعنصرية والتمييز من قِبل أيّ شخص.
وتشهد ألمانيا ارتفاعاً في مستويات العنصرية في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب نشاط المجموعات والأحزاب اليمينية المتطرفة التي تحاول نشر الخوف بين المهاجرين.