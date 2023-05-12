الشرطة الألمانية تقبض على ٢٨ شخصاً بتهمة الاعتداء على طلاب مسلمين في برلين

وأدانت وزارة التعليم في برلين، الهجوم العنصري في بيان صحفي، وأكّدت ضرورة مساعدة الطلاب المسلمين وضمان عدم تعرُّضهم للعنصرية والتمييز من قِبل أيّ شخص.