فتاة في حقيبة.. فيديو خطف مرعب بشوارع الفلبين والخاطف مفاجأة للجميع
كشف فيديو عن لحظة مروعة تم فيها وضع فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات، داخل حقيبة سفر، بينما يقودها أحد الأشخاص بعد خطف الطفلة في الفلبين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: وقع الحادث ظهر يوم الخميس الماضي، حين كانت الطفلة جين نيكول يو، التي تحمل الجنسيتين الفلبينية والكورية، عائدة إلى منزلها وقام شخص بوضعها في حقيبة، وخرج بها من المنزل في منطقة باكليد بمدينة مانداوي شرقي الفلبين.
وحسب الصحيفة: شعرت الأسرة بقلق عندما تأخّرت "نيكول" عن العودة إلى المنزل.
وبعدها قامت الأم المفزوعة تايري ريندال بفحص الكاميرات الأمنية في الشقّة، والمبنى السكني حيث تعيش الأسرة، وشعرت "ريندال" بالرعب لرؤية شخص مجهول الهوية يرتدي سترة ويغطي رأسه بقلنسوة تخفي وجهه داخل بوابات العقار.
وزادت مخاوف الأم حينما شاهدت المشتبه به يخرج من بوابة المبنى السكني وهو يجرّ حقيبة سفر سوداء ضخمة، يعتقد أنه أخفى فيها الفتاة.
وفي حوالي الساعة 5 مساءً، تلقّت شرطة مدينة مانداوي بلاغًا وبدأت على الفور في البحث عن الطفلة المفقودة.
وحسب "الديلي ميل": قام الضباط بتعقّب موقع المشتبه به عبر كاميرات المراقبة بالشوارع المحيطة بالعقار؛ حيث وصل المتهم إلى شقّة في نفس المنطقة في وقت لاحق من ذلك المساء.
وبالفعل تمكّنت الشرطة في مساء نفس اليوم من مداهمة الشقّة، وكانت المفاجأة أنّ خاطف الطفلة هو جوديفلور راما، 32 عامًا، الذي يعمل كفرد أمن بالعقار، ويتولّى رعاية الشقة التي كانت تقيم فيها الطفلة الضحية ووالداها.