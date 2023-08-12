فتاة في حقيبة.. فيديو خطف مرعب بشوارع الفلبين والخاطف مفاجأة للجميع

وبالفعل تمكّنت الشرطة في مساء نفس اليوم من مداهمة الشقّة، وكانت المفاجأة أنّ خاطف الطفلة هو جوديفلور راما، 32 عامًا، الذي يعمل كفرد أمن بالعقار، ويتولّى رعاية الشقة التي كانت تقيم فيها الطفلة الضحية ووالداها.