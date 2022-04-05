"BBC": سحب بيضة كيندر من الأسواق البريطانية خوفاً من السالمونيلا

وقالت الدكتورة ليزلي لاركين، التي تعمل في وكالة الأمن الصحي في بريطانيا، إن أعراض داء السلمونيلا، التي يمكن أن تشمل الإسهال، وتشنجات المعدة، والغثيان، والقيء، والحمى، عادة ما تنتهي في غضون أيام قليلة".