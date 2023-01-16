بالفيديو.. مذيعة مصرية تنهار على الهواء بسبب وفاة ابنها

وبكت "مروة ميمي"، خلال حديث مصطفى شهيب وتذكره يوم جنازة شقيقته ومشاعره في هذه اللحظات الصعبة، لتتذكر هي -بدورها- ابنها "كريم"، الذي قُتل بطلق ناري عن طريق الخطأ في منزل صديقه في فبراير 2020، في حادث شهير تناولته وسائل الإعلام في حينها.