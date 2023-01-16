بالفيديو.. مذيعة مصرية تنهار على الهواء بسبب وفاة ابنها
دخلت مذيعة مصرية في نوبة بكاء على الهواء مباشرة؛ حيث لم تستطع تمالك دموعها؛ بسبب تذكّرها ابنها المتوفى؛ وذلك خلال حلقة من برنامجها.
وحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصرية، جاء بكاء المذيعة "مروة ميمي" خلال برنامج "هو وهن"، عند حديث الكاتب والسيناريست مصطفى شهيب عن كتابه "ليالي الحنية"، الذي قال عنه إنه من أعمق التجارب التي خاضها في حياته باعتباره تجربة نفسية.
ومن خلال هذا الكتاب تَحدث عن ليالٍ صعبة مرت في حياته، ومنها يوم وفاة شقيقته؛ ليتحدث عن هذا اليوم الصعب.
وبكت "مروة ميمي"، خلال حديث مصطفى شهيب وتذكره يوم جنازة شقيقته ومشاعره في هذه اللحظات الصعبة، لتتذكر هي -بدورها- ابنها "كريم"، الذي قُتل بطلق ناري عن طريق الخطأ في منزل صديقه في فبراير 2020، في حادث شهير تناولته وسائل الإعلام في حينها.
وكانت محكمة الطفل، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل نجل المذيعة، بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه؛ فيما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.