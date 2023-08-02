بريطانيا.. الموت بانتظار آلاف الحوامل في إفريقيا نتيجة تقليص ميزانية المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة

تقول وزارة الخارجية البريطانية إن ميزانيتها المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض تم تقليصها على المدى القصير؛ من أجل تحقيق هدف التوفير الذي تسعى المملكة له، لكن الوزارة تقول أيضًا إنها ستضاعف تقريبًا تلك الميزانية لاحقًا.