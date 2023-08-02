بريطانيا.. الموت بانتظار آلاف الحوامل في إفريقيا نتيجة تقليص ميزانية المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة

حذر وزراء في الحكومة البريطانية من أن الموت بانتظار آلاف النساء في إفريقيا أثناء الحمل والولادة؛ نتيجة تقليص ميزانية المساعدات الخارجية للمملكة المتحدة.
ووفقًا لتقييم داخلي أجراه موظفو الخدمة المدنية، فإن ما يقرب من 200 ألف امرأة أخرى سيواجهن أيضًا عمليات إجهاض غير آمنة.
ويكشف تقرير موظفي الخدمة المدنية عن مدى تأثير خفض الإنفاق لهذا العام في المملكة على ميزانية المساعدات الخارجية.
تقول وزارة الخارجية البريطانية إن ميزانيتها المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض تم تقليصها على المدى القصير؛ من أجل تحقيق هدف التوفير الذي تسعى المملكة له، لكن الوزارة تقول أيضًا إنها ستضاعف تقريبًا تلك الميزانية لاحقًا.