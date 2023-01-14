"الباچة والدليمية والمثرودة".. الأكلات العراقية تجذب اهتمام المشجعين في كأس الخليج 25

حظي المطبخ العراقي باهتمام واسع عقب استضافة بغداد بطولة كأس الخليج 25 وتوافد الجماهير الخليجية عليها.
وتعتبر أشهر الأكلات العراقية "الدولمة"، وأشهر أكلاته الشعبية المحببة لدى الكثيرين "الباچة"، وغيرها من الأكلات التي تجتذب أذواق الكثيرين من محبّي المأكولات الشعبية.
وتعتبر الصابونة أسرع ما يقدمه المطبخ العراقي من وجبات، وهي عبارة عن خبز يؤكل طازجًا مع معظم المأكولات ولا تكاد تخلو منه الموائد العراقية.
حتى المناسبات الاجتماعية في العراق ظفرت بأطباق خاصة؛ لعل أبرزها "الدليمية"، وهي قريبة من أكلة المنسف الشامية.
وتعتبر "المثرودة العراقية" من الأكلات الشعبية الرائدة في العراق ودول الخليج كذلك.
وتطول قائمة الأطباق العراقية ويسبقها العراقيون دومًا بجملة "تدلل" عند طلب أي من أكلاتها.