فيديو مروع.. شاهد ما فعله سائق حافلة مدرسية بتلميذ في متوسطة أمريكية

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد ظهر السائق (77 عامًا)، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في فيديو التقطه طالب على متن الحافلة، يوم 30 أكتوبر الماضي، وهو يصفح تلميذًا بالمرحلة المتوسطة، ثم يقوم بخنقه محاولًا إجباره على الجلوس بمقعده وعدم التحرك.