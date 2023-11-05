فيديو مروع.. شاهد ما فعله سائق حافلة مدرسية بتلميذ في متوسطة أمريكية
كشف فيديو مروع عن لحظة قيام سائق حافلة مسن، بصفع وخنق تلميذ في المرحلة المتوسطة في ولاية لويزيانا الأمريكية؛ بينما كان الأطفال يصرخون عليه أن يتوقف.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد ظهر السائق (77 عامًا)، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في فيديو التقطه طالب على متن الحافلة، يوم 30 أكتوبر الماضي، وهو يصفح تلميذًا بالمرحلة المتوسطة، ثم يقوم بخنقه محاولًا إجباره على الجلوس بمقعده وعدم التحرك.
وسمع صوت الطلاب المذهولين وهم يتوسلون للسائق أن يطلق سراح الطفل؛ بينما كان أحدهم يصرخ: "اتركه"، ويضيف طالب آخر من الخلف: "سوف تدخل السجن".
وحسب الصحيفة، فمن غير الواضح ما هي الأسباب التي دفعت السائق للاعتداء على التلميذ، وإن أشار بعض الطلاب إلى أن الطالب حاول مغادرة مقعده، ورفض السائق ذلك.
كان السائق يعمل لدى شركة "ستيودنت فرست" لتشغيل الحافلات المدرسية في البلاد، والتي تنقل ما يقرب من 2.5 مليون طالب يوميًّا.
وأكدت الشركة أنه بعد علمها بالحادث، تَقدم السائق باستقالته يوم الثلاثاء الماضي.
وقال متحدث باسم الشركة: نحن نتحمل مسؤوليتنا في توفير بيئة آمنة في حافلاتنا المدرسية، وأكد أن الحادث قيد التحقيق.
كما أصدرت مدارس جيفرسون بيرش، التي تستأجر الحافلات، بيانًا بعد اللقطات المروعة، جاء فيه: "نحن على علم بالحادث الذي وقع في حرم مدرسة ماريرو المتوسطة بين سائق الحافلة والطالب".
وأضاف البيان: "سائق الحافلة ليس موظفًا في مدارس جيفرسون بيرش، ونؤكد أن سلامة طلابنا ورفاهيتهم هي أولويتنا القصوى، وستستمر المدارس في توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب والموظفين، ونحن نتعاون مع الشرطة لضمان إجراء تحقيق شامل".
وقال متحدث باسم مكتب قائد شرطة بلدة جيفرسون: إنه لم يقم بأي اعتقالات، والحادث لا يزال قيد التحقيقات.