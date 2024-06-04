استشهاد 140 صحفيًّا فلسطينيًّا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وتَطرق التقرير إلى جريمة مطاردة الصحفيين، عبر إجبارهم على النزوح والترحال من مناطق مختلفة بقطاع غزة، على مدار الأشهر السبعة الماضية؛ حيث شهد الشهر الماضي مخاطر في مدينة رفح جنوب القطاع، حين قُطعت السبل بالصحفيين الذين غادروا منازلهم سابقًا واستقروا في خيام أو بمحيط المستشفيات التي قُطِع عنها الكهرباء وحتى شبكة الاتصالات وخطوط الإنترنت؛ مما أعاق عمل الصحفيين الذين أُجبروا مجددًا على النزوح لمناطق وسط قطاع غزة بحثًا عن النجاة بأرواحهم أولًا، وبحثًا عن إمكانية إتمام أعمالهم مع مؤسساتهم الإعلامية.