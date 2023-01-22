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بعد تأمين اللاعبين والحكام.. فيديو يكشف سبب توقف مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي
توقفت مباراة نادي ساوثهامبتون وضيفه أستون فيلا التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب تحليق طائرة مُسَيّرة فوق الملعب.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ظهرت طائرة مُسَيرة دون طيار فوق ملعب "سانت ميري ستاديوم" معقل نادي ساوثهامبتون أثناء المواجهة؛ مما اضطر الحكم إلى إيقافه اللقاء عند الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.
ودخل اللاعبون والحكام إلى غرف خلع الملابس، حتى تَعامَل عناصر التنظيم في الملعب مع تلك الطائرة.
واستأنف الحكم المباراة، بعد توقفها لعدة دقائق.