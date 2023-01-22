بعد تأمين اللاعبين والحكام.. فيديو يكشف سبب توقف مباراة ساوثهامبتون وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

توقفت مباراة نادي ساوثهامبتون وضيفه أستون فيلا التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بسبب تحليق طائرة مُسَيّرة فوق الملعب.