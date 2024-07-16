انتشر كالنار في الهشيم على الإنترنت.. حقيقة فيديو "فقمة برأس بقرة"

إثر ذلك تواصل صحفيون بخدمة تقصّي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس" مع رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد في القاهرة، عادل أحمد، الذي علق على صورة المنشور بالقول: "هذا المخلوق ليس حقيقيًّا".