65 مليون إصابة أسبوعياً.. توقعات بموجة جديدة من كوفيد-19 في الصين

وتُشير التقديرات، بحسب الوكالة، إلى أن عودة ظهور الحالات من المرجّح أن تكون أكثر صمتاً مقارنة بالموجة السابقة التي حدثت في أواخر العام الماضي حتى يناير الماضي. وفي ذلك الوقت، بحسب الوكالة، أشارت الأبحاث إلى أنه من المحتمل أن سلالة فرعية مختلفة من أوميكرون أصابت 37 مليون شخص كل يوم، ما أدّى إلى اندفاع السكان للحصول على إمدادات من أدوية الحمّى، ما أدّى إلى إغراق المستشفيات ومحارق الجثث.