انسوا درجاتهم المدرسية.. عالمة نفس: هذه أهم طريقة لكسب ثقة أطفالكم

وفي حديث أدلت به لبوابة "NEWS.ru" الإلكترونية الروسية، قالت "دوجينتسوفا": غالبًا ما يركز الوالدان إلى حد بعيد على درجات أطفالهما في المدرسة؛ لكن من الأفضل معرفة المزيد عن مشاعر الطفل وموقفه مما تَعَلّمه، ومن هم الأصدقاء الجدد.