في منزل "الشرير".. شاهد كيف حبس رجل أفراد عائلته 17 عامًا

حبس رجل برازيلي أفراد عائلته داخل بيت متهالك في ظل ظروف بالغة السوء، لمدة 17 عامًا، دون أن ينتبه أحد، مستغلًّا حيلة الموسيقى الصاخبة للتغطية على جريمته وعلى صراخ العائلة.