امريكا.. 55 ألف موظف يُفاجأون باختفاء رواتبهم من الحسابات المصرفية

فُوجئ نحو 55 ألف موظف لدى شركة الخدمات المهنية "إرنست آند يونغ" في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، بأن الأجور التي حصلوا عليها يوم الجمعة قد اختفت من حساباتهم المصرفية بعد خطأ من قِبل مزوّد كشوف الرواتب لشركة المحاسبة "إيه دي بي".