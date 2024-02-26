بين "برد العجوز" و"بياع الخبل عباته".. "العجيري العلمي" بالكويت: نودع الشتاء ولا نودع البرد

وذكر أنه ومع انتهاء هذه الفترة يكون موعد أذان الفجر عند الساعة 4:51 وشروق الشمس 6:10 وأذان المغرب ،5:50 على أن يستمر النهار بأخذ درجات من الليل حتى يتساويان ثم يبدأ النهار بالزيادة بعد منتصف مارس المقبل.