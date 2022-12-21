"ترامب": "ماسك" خسر استطلاع الرأي عمداً.. لا يريد الاستمرار

ومن بين نحو 17.5 مليون شخص شاركوا الاستطلاع صوّت ما مجموعه 57.5 % بـ "نعم"، بعد أن سأل ماسك، عبر حسابه عمّا إذا كان يجب أن يتنحى، مقابل 42.5 % بـ"لا".