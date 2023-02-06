زلزال تركيا.. الكشف عن وجود مصريين تحت الأنقاض

وأكد عضو الهيئة الإدارية باتحاد الطلاب المصريين بتركيا، استمرار التواصل مع كافة الطلاب والأسر المصرية المقيمة بالولايات الجنوبية التركية، والتي شهدت آثار الزلزال للاطمئنان على الجميع، موضحًا عدم وجود حالات وفيات نهائيًا.