بعد قرار مشابه في عدة دول .. الكويت تحجب "Roblox" مؤقتًا لحماية الأطفال

جاء القرار استجابةً لشكاوى الأهالي والجهات المختصة بشأن محتوى قد يشكل تهديدًا لسلامة الأطفال، بما في ذلك ممارسات غير آمنة، استغلال إلكتروني وسلوكيات ضارة، إلى جانب محتويات غير مناسبة وعمليات شراء غير آمنة.