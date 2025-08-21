بعد قرار مشابه في عدة دول .. الكويت تحجب "Roblox" مؤقتًا لحماية الأطفال
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت حجب لعبة Roblox مؤقتًا، استنادًا إلى صلاحياتها في حماية المستخدمين لا سيما فئة الأطفال.
جاء القرار استجابةً لشكاوى الأهالي والجهات المختصة بشأن محتوى قد يشكل تهديدًا لسلامة الأطفال، بما في ذلك ممارسات غير آمنة، استغلال إلكتروني وسلوكيات ضارة، إلى جانب محتويات غير مناسبة وعمليات شراء غير آمنة.
وأوضحت الهيئة أن الحجب مؤقت إلى حين إنهاء المفاوضات مع الشركة المشغلة وضمان إزالة المحتويات المسيئة أو الخطرة وتوفير معايير حماية كافية قبل إعادة النظر في رفع الحجب.
وتنضم الكويت إلى قائمة دول اتخذت إجراءات مماثلة ردًا على مخاوف من تأثير المنصة على الأطفال. ففي أغسطس الجاري، حجبت قطر اللعبة وسط ضغوط شعبية وتغريدات تحذيرية حول مخاطر محتوى اللعبة على القيم والأطفال.
كما حُجبت المنصة سابقًا في تركيا بسبب مخاوف من محتوى يُحتمل أن يعرض الأطفال للاستغلال، وتم تكليف Roblox بـ "الالتزام بالقوانين المحلية وتوضيح الإجراءات المطلوبة لإعادة الوصول" بناء على توجيهات من وزير العدل التركي.
وتشمل القائمة دولًا أخرى مثل عُمان والصين والأردن وكوريا الشمالية التي حجبت المنصة لأسباب مشابهة تتعلق بسلامة القُصّر، وانتهاك المحتوى أو ضعف الرقابة على المنصة.