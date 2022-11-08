فيديو المشهد الغريب في قمة المناخ.. لهذا السبب خرج رئيس وزراء بريطانيا مسرعًا

ولم يصدر أي بيان رسمي من قِبَل أي مسؤول حكومي بريطاني، يشرح الخروج الدراماتيكي لرئيس الوزراء؛ إلا أن سوناك عاد في وقت لاحق، وكأن شيئًا لم يحدث، وألقى خطابًا أعلن فيه أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بالتبرع لصندوق تغير المناخ، كما ستُضاعف بحلول العام 2025 الأموال المخصصة للتكيف بواقع 3 مرات، أي إلى 1.5 مليار إسترليني، تاركًا خروجه الغريب دون شرح السبب حتى الآن.