فيديو المشهد الغريب في قمة المناخ.. لهذا السبب خرج رئيس وزراء بريطانيا مسرعًا
أسرع رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، بالخروج ومن معه على عجل بعد ظهر أمس الاثنين من قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، بعد أن همس أحد مساعديه في أذنه بأمر ما، احتار معه الحاضرون والمراسلون الإعلاميون؛ وفقًا للقطات فيديو تداولتها وسائل الإعلام العالمية.
وورد في عدد من وسائل الإعلام البريطانية، أن سوناك كان على منصة القاعة الرئيسية، حين اقترب منه أحد مساعديه، وهمس في أذنه بأمر ما؛ فغادر مسرعًا ومَن معه القاعة من بابها الخلفي.
ولم يصدر أي بيان رسمي من قِبَل أي مسؤول حكومي بريطاني، يشرح الخروج الدراماتيكي لرئيس الوزراء؛ إلا أن سوناك عاد في وقت لاحق، وكأن شيئًا لم يحدث، وألقى خطابًا أعلن فيه أن بريطانيا لا تزال ملتزمة بالتبرع لصندوق تغير المناخ، كما ستُضاعف بحلول العام 2025 الأموال المخصصة للتكيف بواقع 3 مرات، أي إلى 1.5 مليار إسترليني، تاركًا خروجه الغريب دون شرح السبب حتى الآن.
وحسب موقع "نيوز 18" الإخباري، ففي وقت لاحق، نشر المحرر السياسي في صحيفة "الصن" البريطانية، هاري كول، الفيديو على حسابه على تويتر، وقال: إن مصادر "داونينج ستريت" أخبرته أن سبب خروج سوناك "ليس بالأمر الكبير"، بل مجرد قرار تأخر اتخاذه.
وحسب "كول": تُصر مصادر "داونينج ستريت" على أن هذا لم يكن بالأمر الكبير، بل كان قرارًا متأخرًا للقاء مجموعة من الألمان ومواطني جنوب إفريقيا.
وأضاف "كول" على تويتر: رغم ذلك لم يصدر بيان رسمي من "داونينج ستريت" بشأن لقطات الفيديو.